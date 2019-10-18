Öğrencilerden Mehmetçik'e şiirli ve mektuplu destek

18.10.2019 15:36

Bilecik'in İnhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e şiir ve mektuplarla destek verdi.

Suriye'nin kuzeyinde sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan operasyonda görev alan askerlere bir nebze de olsa moral vermek isteyen İnhisar Atatürk Ortaokulu ve Abdul Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, içlerinden gelen duyguları yazılara döktü.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından yazılan mektuplar, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Barış Kalın'ın da katılımıyla PTT Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaymakam Yılmaz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza milli şuuru ve ruhu aşılamak için onlara şu an da sınır ötesinde operasyonda bulunan Türk askerlerimize moral ve destek vermek amacıyla öğrencilerimiz mektup yazdılar. Mektupları askerlerimize ulaştırılması amacıyla toplu halde gönderdik. Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak. ve şu anda ülkemizin bulunduğu durumu anlamalarını yardımcı olmak ve çocuklarımızın askerlerimizin yanında olduğunu göstermek istedik. Operasyona katılan askerlerimize güç ve kuvvet versin. Dualarımız, Mehmetçik'imizle." dedi.

Mektupları Genelkurmay Başkanlığına gönderen öğrenciler, asker selamı verdi.

Kaynak: AA