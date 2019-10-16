16.10.2019 18:07

Öğrencilerden Mehmetçik'e marşlı Türk bayraklı destek

O anlar havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş eşliğinde dev Türk bayrakları açarak destek verdi.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi. Ardından ise marşın eşliğinde dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik'e destek verdi. Öte yandan öğrenciler ellerinde bulunan pankartlara "Zafere yemin ettik sen mağlup etme Allah'ım" yazarak Mehmetçik için dua etti. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrakları havadan muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA