Öğrencilerden Mehmetçik'e Koreografili Destek

Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek amacıyla bir koreografi hazırlandı.

İlçedeki Şehit Besim Kazar ile Şehit Osman Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde okuyan 280 öğrencinin katılımıyla hazırlanan koreografide, ay yıldız figürü ve Afrin yazısı oluşturuldu.

Koreorafiyi, Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sergileyen öğrenciler, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak komando yemini etti.