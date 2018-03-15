Öğrencilerden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Muş'ta üniversite öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yurdun bahçesinde cep telefonu ışıklarıyla "Afrin" koreografisi yaptı.

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçik'e destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya gelerek "Afrin" ve zeytin dalı koreografisi oluşturdu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Türkiye'nin 81 ilinde bu etkinliğin yapıldığını söyledi.

Güler, şunları kaydetti:

"Öğrencilerle Afrin'de gelecek nesiller için mücadele eden kahraman Mehmetçik için belki bir nebzede destek anlamında bütün kalbi duygularımızla bir koreografi oluşturduk. Öğrencilerden yoğun bir katılım oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz için duamız hiçbir zaman eksik olmadı olmayacak. Allah'ın izniyle bu vatan bu bayrak, ezanlar ilelebet payidar olacaktır. Gördüğünüz bu üniversite gençliği bütün manevi duygularıyla bu akşam burada seslerinin çıkabildikleri kadarıyla vatan sevgilerini haykırdı. Koreografiler bizim için çok anlamlıydı ve önemliydi. İnşallah ayaklarına taş değmeden Afrin'deki Mehmetçiğimiz memleketlerine dönecektir."