Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek

Erzincan'da ilkokul öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı yürütülen kampanyaya bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiğe Destek" kampanyasına, Salih Erkan İlkokulu öğrencileri okul harçlıklarını kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışladı.

Öğrenciler kumbaraları ile kampanyanın başlatıldığı bankaya giderek görevlilere teslim etti.

Banka yetkilileri ise kağıt kumbarasını teslim eden öğrenciye yeni kumbara hediye etti.

4. sınıf öğrencisi Elçin Begüm Özmen, kumbarasında biriktirdiği paraları Afrin'de şehit olanların yakınlarına ve gazilere verilmek üzere biriktirdiğini ifade ederek, "Onlar bizim için canlarını seve seve feda ediyorlar. Onlar için bunu bankaya götüreceğiz. Bu paraları Afrin'de şehit olan ve gazilerimizin yakınlarına göndereceğiz ki onlar kullansın."

Medine Şahin ise, "Ben harçlığımı bizim için can veren şehitlerimiz için verdim, gazilerimiz için vereceğim. Sonra onların ailelerine vereceğiz. Hepimiz bu kampanyayı vatanımız için topladık. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri için topladık."

Zeynep Sude de, "Ailemin verdiği harçlıkları gelip okulda harcamadım. Simit almadım, içecek almadım. Şehit ve gazilerimizin ailelerine göndermek için kumbaraya attım."

Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiğe destek amaçlı yardım kampanyasına destek olmak amacıyla buraya geldik. Okulumuzda topladığımız yardımları bugün burada belirlenen hesaba yatıracağız. Bir grup öğrencimiz kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları bu kampanyaya destek amacıyla getirmek istediler. Ben bu davranışlarından dolayı öğrencilerimi kutluyorum onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.