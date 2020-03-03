Öğrencilerden Mehmetçiğe Türk bayraklı destek

03.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:00

Amasya'da bir ilkokulda Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Türk bayrağı açıldı, anma programı düzenlendi.

Serdar Zeren İlkokulu'nda gerçekleşen programda öğrenciler, askerler için mektup yazıp, marşlar okudu.

Okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağının etrafında toplanan öğrenciler, hain saldırıda şehit olan 36 askerin isimlerini tek tek okuyup, "burada" diye bağırdı.

Okul Müdürü Halil Kaykana, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere derslerin yanında milli birliği ve beraberliği öğretmenin de önemli olduğunu söyledi.

Kaykana, öğrencilerin şehitler için çok üzüldüğünü vurgulayarak, "Okulumuzda şehitlerimizin anısına ve askerlere destek amacıyla öğrencilerimizle birlikte bir program düzenledik. Tüm şehitlerimizin ruhunun şad olmasını diliyoruz. Onlar bizim vatanımız için, bizim bu ülkede rahat yaşayabilmemiz için şehit oldular. Bu minicik çocuklarımız vatan için canını veren ağabeylerine destek olmak için bu programı yaptı. Gerekiyorsa bayrağımızı yanımıza alıp, bu ülke için savaşmaya, her şeye varız. Tüm şehitlerimizin ruhunun şad olmasını canı gönülden diliyorum." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi Mahmut Merden de "Askerlerimiz şehit olduğu için onlara üzüldük. Ama biz askerlerimizin moralleri yerine gelsin diye onlara mektup yazdık. İnşallah mektubumuzu alınca mutlu olurlar." dedi.

Kaynak: AA