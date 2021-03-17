Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

17.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:35
Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

MUĞLA'da öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü kapsamında yazdıkları 10 bin mektup ile maske ve Türk bayrağının yer aldığı tabloları Mardin'de görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

MUĞLA'da öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü kapsamında yazdıkları 10 bin mektup ile maske ve Türk bayrağının yer aldığı tabloları Mardin'de görev yapan Mehmetçiklere gönderdi.

PTT Muğla Başmüdürlüğü önündeki etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümüne ulaşmanın, onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Töre, "Dünya tarihinin müstesna kahramanlık mücadelelerinden olan Çanakkale Zaferi, Türk milletine zincir vurmak isteyen emperyalist güçlere karşı milletimizin topyekün bağımsızlığı uğruna inançla, cesaretle yekvücut şahlanışının simgesidir. Çanakkale Zaferi yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahla değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Mehmetçiklerimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.


Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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