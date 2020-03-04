: Öğrencilerden Mehmetçiğe manevi destek

04.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:54

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için 101 hatim okuyarak manevi destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için birlik oldu.

Ordunun harekatta muvaffak olabilmesi için Fetih suresi okuyup 101 hatim indiren kız ve erkek öğrenciler, idarecilerinin de desteğiyle yurt binalarındaki ışıklarla "TSK" yazıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Yurtların önünde her öğrencinin bir harf taşıyarak oluşturduğu "Bahar Kalkanı" yazısının önünde Ziya Gökalp'in "Asker Duası" şiirini okuyan öğrenciler, daha sonra hatimlerin duasını yaptı.

Kaynak: AA

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