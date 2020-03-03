Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek
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Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri İdlib'e Bahar Pınarı Harekatına destek vermek için ay yıldızlı koreografi yaptılar.

03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:04
Öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

'nin ilçesinde ortaokul öğrencileri 'e Bahar Pınarı Harekatına destek vermek için ay yıldızlı koreografi yaptılar.


Kadirli Ortaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe ay yıldızlı destek geldi. Okul bahçesinde toplanan 100 kadar öğrenci okul bahçesinde toplanarak Türk bayrağının sembolü olan ay ve yıldız şeklini oluşturdular. Daha sonra Türk bayrağı açan öğrenciler İstiklal Marşını söyleyip "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı attılar. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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