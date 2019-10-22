Öğrencilerden Mehmetçiğe klipli destek

22.10.2019 11:20

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için klip çekti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta yer alan Mehmetçiğe destek vermek isteyen Türkçe öğretmeni Elif Alp, iki kıtadan oluşan şiir yazdı.

Okulun konferans salonunu kendi imkanlarıyla stüdyoya dönüştüren ve Türk bayrağı baskılı tişörtü giyerek kamera karşısına geçen öğretmen ve öğrenciler, işaret dili eşliğinde şiiri seslendirdi.

Öğrenciler "Selam Sana Şanlı Mehmedim" sloganıyla çekilen klibi, askerlere armağan etti.

"Mehmetçiğimize selam olsun, aklımız, fikrimiz onlarda"

Okul müdürü Necmettin Hıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat başladıktan sonra göz ve kulaklarının televizyonda olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin, "Bize dua edin yeter, düğünümüz var, düğüne gidiyoruz." dediğini aktaran Hıra, şunları dile getirdi:

"Bizim de onlara söyleyecek şeylerimiz var ama boğazımıza bir şeyler düğümleniyor, söyleyemiyoruz, his yoğunluğu yaşıyoruz. Bu çalışma, hislerimize tercüman olmak, yani söyleyemediklerimizi söylemek belki de. Dolayısıyla bu çalışmalar değerli. Mehmetçiğimize buradan selam olsun, aklımız, fikrimiz onlarda."

Türkçe öğretmeni Elif Alp de harekat başladığı andan itibaren Mehmetçik için bir şeyler yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Askerlerin şanlı destanını vurgulamak için şiir yazdığını aktaran Alp, "Bunu öğrencilerimle paylaştım, çok beğendiler. Okulumuzun konferans salonunda bu videoyu çektik, Mehmetçiğimize selam gönderdik. İnşallah Mehmetçiğimize bir moral olur, çok mutlu olurlar. Mehmetçiğimize selam olsun." dedi.

Alp, klibi çekerken çok duygulandığını, askerler sayesinde vatanda rahat ve huzurlu yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların ayağına taş değmesin, onların varlığı bizim için çok değerli. Öğrencilerim de bu duygularla şevkle hissiyatla bu şiiri okudu. Öğrencilerim hem şiiri söylediler hem bunu işaret diliyle yaptılar. Bu gerçekten zor bir iş. Bunu başardılar."

"Askerler sayesinde bu topraklarda oturuyoruz"

Fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker de çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Duygularımız ortada. Askerimiz için böyle bir çalışma yaptığım için heyecanlandım. Gururluyuz, hepsine selam olsun." sözlerine yer verdi.

Öğrencilerden Şeyma Yiğit, askerlere destek verdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Askerlerimiz bizler için canını feda ediyor. Onlar sayesinde bu topraklarda oturuyoruz. Tek isteğim Mehmetçiğimizin yüzünde tebessüm olması." diye konuştu.

Pusat Şahin de çalışma sırasında heyecanlandığını aktararak, "Çekim yaparken hatalar yaptık ama Mehmetçiğimizi motive etmek için yılmadık. Şiirimizi okurken her arkadaşım gibi ben de heyecanlandım. Mehmetçiğimize bir video yapmak, motive etme, ve gururlandırmak adına şiir okuduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA