Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

Amasya'nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptılar.

22.10.2019 09:59
Öğrencilerden Mehmetçiğe ay-yıldız koreografili destek

Amasya'nın Suluova İlçe Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptılar.


Okul bahçesinde idareci, öğretmen ve 100 öğrenci ile yapılan koreografide ay-yıldız yapılarak, açılan Türk Bayrağı ile harekata destek verildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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