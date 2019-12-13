Öğrencilerden mağazaya destek
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Öğrencilerden mağazaya destek

KOCAELİ (İHA) – Yenimahalle İlkokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na ihtiyaç fazlası elbiselerini bağışladılar.

13.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:39
Öğrencilerden mağazaya destek

KOCAELİ (İHA) – İlkokulu öğrencileri, Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na ihtiyaç fazlası elbiselerini bağışladılar.


Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na bağış ve destek devam ediyor. Son olarak mağazaya gelen Yenimahalle İlkokulundan 120 öğrenci, evlerinde giymedikleri kıyafetleri getirerek mağazaya bağışladılar. Yardımsever öğrencilere eşlik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakından ilgilendiği öğrencilere anlamlı ve örnek yardımından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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