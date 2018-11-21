Öğrencilerden Macron ve Michel'e Protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika'nın Walon bölgesinde bir üniversitede katıldıkları panelde bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki günlük resmi Belçika ziyareti devam ediyor. Belçika'nın Walon bölgesinde bir üniversitede katıldıkları panelde öğrenciler tarafından protesto edildi. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesi Walon'a bağlı Ottignies-Louvain-la-Neuve belediyesindeki Louvain Katolik Üniversitesi'ndeki panelde 3 öğrenci pankart açtı ve slogan atarak Macron ve Michel'e tepki gösterdi. Etrafa kağıt fırlatan öğrencilerden biri Macron'a 'yalancı' diye bağırdı. Macron öğrenciye, "Bu salonu kirletmenize gerek yok. Etrafa attığınız kağıtları senin toplamayacağın kesin" dedi.

Macron'un tepki gösteren öğrencileri dinlemek istediğini ancak tepki gösteren öğrencilerin emniyet güçleri tarafından salondan çıkarıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Michel, sabah saatlerinde Walon bölgesine bağlı Louvain-La-Neuve ilçesindeki 'Aula Magna' binası girişinde 10 göstericinin protestosuyla karşılaştı. Göstericiler Belçikalı ve Fransız hükümetlerinin sosyal politikaları nedeniyle ellerinde kan olduğunu göstermek için sokağa sahte kan boyamışlardı. - BRÜKSEL