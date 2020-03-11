Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar
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Türkiye, Bursa

Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar

Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar Bursa'da bir okulun öğrencileri tokalaşmak yerine ayaklarıyla selamlaşıyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı her kurum ve kuruluş harekete geçti.

11.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:10
Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar

Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar

Bursa'da bir okulun öğrencileri tokalaşmak yerine ayaklarıyla selamlaşıyor

BURSA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı her kurum ve kuruluş harekete geçti. Bursa'da bir okulda ise öğrenciler, kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaşıyor. Ayaklarını tokuşturan gençler, bunu okuldaki görevlilere de öğretmeyi ihmal etmedi.

Dünya üzerinde birçok insanın hayatına mal olan korona virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirler bütün ülkelerin dikkatini çekti. Devletin aldığı tedbirlere karşı okul ve benzeri toplu alanların yönetimleri de ilaçlama, uyarı ve eğitimlerle virüse karşı dikkatli olunmasını sağlıyor. Bursa'da bir okulda servisler, yemekhane, sınıflar ve öğrencilerin sürekli değdiği yerler ilaçlanırken, öğrenciler de kendi aralarında tedbir almayı ihmal etmedi. İkazlara harfiyen uyan öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde veya ayrılırken tokalaşmayı kaldırdı. Tokalaşmanın veya sarılmanın yerine ayaklarını tokuşturmayı tercih eden öğrencilerin bu hareketi kısa sürede okulun bütün öğrencilerine yayıldı.

Okula gelirken ve giderken kapıdaki görevliyle de ayak tokalaştıran gençler, buldukları bu selamlaşma sayesinde bir nebze de olsa virüslerin bulaşmasından korunuyor. Okullarında korona virüsüne karşı bazı hijyenik tedbirler alındığını belirten 5. sınıf öğrencisi Ayşe Ada Bektaş, "Arkadaşlarımızla sarılmıyoruz, tokalaşmıyoruz. Artık ayaklarımızı tokuşturarak selamlaşıyoruz. Öğretmenlerimizin anlattığı hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

Öncesinde olduğu gibi şimdi de kendilerine emanet edilen öğrenciler için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirten BEK Bilgi Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Murat Gören, "Bu çerçevede hem öğrencilerimize hem de personelimize düzenli aralıklarla hijyen eğitimleri veriyoruz. Korona virüs süreciyle birlikte bunları daha da sıklaştırdık. Öğrencilerimizi fiziki temasta bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Her gün okula girerken ve çıkarken, selamlaşmayı değiştirmişler. Ayakla tokalaşarak bizim gösterdiğimiz hassasiyete onların da katıldığını görmek bizleri mutlu etti. Türkiye olarak gerekli tedbirlerin alındığını da görüyoruz" diye konuştu.

Okullarının almış olduğu tedbirlerin kendisini memnun ettiğini belirten Çınar Emir ise, "Eskisi kadar arkadaşlarımızla tokalaşmıyoruz. İlaçlanması gereken ve hijyenin üst seviyede olması gereken ne varsa okulumuzda yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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