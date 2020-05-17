Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım
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Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım

Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup ilköğretim okulu öğrencisi kimsesiz çocuklar için yardım topladı.

Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım
17.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:11

Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup ilköğretim okulu öğrencisi kimsesiz çocuklar için yardım topladı.

Kaş Merkez Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci, kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla yardım programı düzenledi. Bu çerçevede öğrenciler oyuncak, kıyafet, köy yumurtası, pekmez, zeytinyağı, ceviz gibi ürünleri vatandaşlara sattı. 4 günde 400 lira toplayan öğrenciler örnek bir davranışa imza attı.

Öğrenciler Ela Nur Aydın, Mustafa Buğra Aydın, Beyza Nur Aydın, Ceylin Alkaya, Elçin Alkaya ve Metahan Tepe kimsesiz çocuklara yaptıkları destekle vatandaşların takdirini de kazandı.

6.sınıf öğrencisi Ela Nur Aydın, kimsesiz çocukların mutlu olması için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bayram zamanı ailelerimiz bize hediye alıyor, çok seviniyoruz. Buna her çocuk sevinir, mutlu olur. Fakat kimsesiz çocuklar, kimsesi olmadığı için hiç bir şey alamıyor ve bu yüzden bayramlarda mutlu olamıyor. Mahalleli eşyalarımızı almadan da bağışta bulunuyor. 4 günde 400 lira yardım topladık Biz onların mutlu olması için topladığımız parayı onlara vereceğiz, hediye alacağız. Bunun için bir araya geldik. Umarım onlar da mutlu olur." diyerek duygularını dile getirdi.

Öğrencilerden kimsesiz çocuklara yardım

Kaynak: İHA

Manşet

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