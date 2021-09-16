Öğrencilerden Kaymakam Kurt'a İlköğretim Haftası Ziyareti

Öğrencilerden Kaymakam Kurt'a İlköğretim Haftası ZiyaretiYeni eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası nedeniyle, İlçe Milli Eğitim müdürü Cendel Akçay, Barbaros İlkokulu Okul Müdürü Ali İhsan Şeker, Müdür Yardımcısı Ahmet Manav; 4. sınıf öğrencileri Ceylin Gökmen, Tarık Celal Yılmaz ve Mevlüthan Örcün, Kaymakamımız Sayın Abdullah Kurt'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri