Öğrencilerden Kaymakam Dursun'a Ziyaret

Yerköy Nurdoğdu Ortaokulu öğrencileri KaymakamTuncay Dursun'u makamında ziyaret etti.



Nurdoğdu Ortaokulu idareci ve öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, göreve yeni başlayan Kaymakam Dursun'a çiçek verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dursun öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Ziyaret sonrası AA Muhabirine açıklamada bulunan yapan okulun müdürü Halit Arapoğlu, görev yeni başlayan ilçe kaymakamına öğrencilerle birlikte hoşgeldin ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Her sınıfı temsilen ziyarete bir öğrencinin katıldığını ifade eden Arapoğlu, "Kaymakam bey öğrencilerimizle sohbet etti, isteklerin dinledi. Öğrencilerimiz, özellikle okulumuzun bilişim sınıflarında bulunan ve eskiyen bilgisayarların yenilenmesi ve sınıf kitaplıklarına kültür kitabı talebinde bulundu. Kaymakamımız da konuyla ilgileneceklerini ve imkanlar dahilinde öğrencilerimizin taleplerinin karşılanacağını belirtti." dedi.