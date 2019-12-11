Öğrencilerden kalbimin sesi başlıklı sosyal sorumluluk projesi

11.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, "Kalbimin Sesi" isimli örnek bir sosyal sorumluluk projesi daha başlattı.



Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hacer Sena Tan, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu olarak başlattıkları 'Kalbimin Sesi' projesi ile Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerine her hafta sonu düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve devletin koruması altında, ihtiyaç sahibi çocukların kaldığı Sevgi Evlerinde onların sosyal yaşantılarına destek olacak, onları sosyal hayatın içine katacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ziyaretlere başlamadan önce Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu olarak gönüllü olan öğrencilerle ziyaret grupları oluşturduklarını söyleyen Hacer Sena Tan, daha sonra hem ziyaretlerin daha verimli geçmesi, hem de ziyaret esnasında dikkat edecekleri hususlarla ilgili olarak bir psikologla 15 maddeden oluşan bir tavsiye metni oluşturduklarını sözlerine ekledi.



Projeye 16 Kasım 2019 tarihinde başladıklarını ve 2020 Nisan ayına kadar devam etmeyi planladıklarını dile getiren Topluluk Başkanı, "Ekip olarak bu denli hassas bir projeye başlarken hepimiz ilk zamanlarda biraz endişeliydik. Ama miniklerimizle vakit geçirmek bizlere de çok iyi geldi. Ekibimizde çocuk kalplerin sesini duyan herkese yer var" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA