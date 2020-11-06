Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım
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Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım

06.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:08
Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım

BARTIN Kızılelma Ortaokulu öğrencileri, İzmir'deki depremzedeler için harçlıklarını biriktirmeye başladı.

BARTIN Kızılelma Ortaokulu öğrencileri, İzmir'deki depremzedeler için harçlıklarını biriktirmeye başladı. Toplanan harçlıklar ile hazırlanacak gıda kolileri depremzedelere gönderilecek.

Bartın Kızıelma Ortaokulu öğrenciler, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Okula koyulan yardım kutusuna öğrenciler teneffüste harçlıklarını koydu.

Toplanacak olan para ile gıda kolileri hazırlanarak, pazartesi günü Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile deprem bölgesine gidecek TIR'a teslim edilecek.Yardım kutusuna harçlığını atan 5'inci sınıf öğrencisi Nisan Ünal, "Televizyonda evleri yıkılan ve enkaz altından kurtulan çocukları görünce çok üzüldüm. Oradaki depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattık. Okul harçlıklarımızı buradaki oradaki arkadaşlarımız için topladık. Tüm depremzedelere geçmiş dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

5'inci sınıf öğrencilerinden Ayşe Suçeker de, "İzmir depreminden etkilenen arkadaşlarımız için bir kampanya başlattık. Herkes evinden aldığı okul harçlığını yardım kutusuna attı. Deprem görüntülerini izledikçe çok duygulandık ve üzüldük. Allah oradakilerin yardımcısı olsun" diye konuştu.


Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım
Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım
Öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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