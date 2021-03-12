Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

12.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:40
Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle, Şelale İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları klip büyük beğeni topladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle, Şelale İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları klip büyük beğeni topladı.

Uzundere ilçesinde bulunan Şelale İlk ve Ortaokulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir video klip hazırladı. Öğrenciler ilk olarak Çağlayan Şehitliği'nde bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Daha sonra İstiklal Marşı'nın on kıtasını Yedigöller, Tortum Şelalesi gibi turistik yerlerde okuyan öğrenciler video hazırladılar.

Öğrencilerin hazırladıkları anlamlı klip büyük beğeni topladı. - ERZURUM

Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip
Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip
Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:41:06. #1.15#
title