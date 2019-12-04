Öğrencilerden işaret diliyle video

04.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34

Akseki ilçesinde lise öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle video hazırladı.

Akseki Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan videoda, işaret dili öğrenen öğretmen ve öğrenciler "Hayat bayram olsa" şarkısını işaret dili ile sundu.

Okul Müdürü Enes Tanış, öğrenci ve öğretmenlerin engellilere farkındalık oluşturmak için işaret dilini öğrendiğini söyledi.

Tanış, empati yaparak engellileri daha iyi anladıklarını belirtti.

Kaynak: AA