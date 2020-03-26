Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üniversiteli öğrenciler, işitme engelli kişiler içinde hazırladığı videoda "Evde Kal Türkiye'm" çağrısı yaptı.

Öğrencilerden işaret dili ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üniversiteli öğrenciler, işitme engelli kişiler içinde hazırladığı videoda "Evde Kal Türkiye'm" çağrısı yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüse karşı tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve işi olmayanların evde kalması bildiriliyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon programcılığı öğrencilerince hazırlanan videoda, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulunuldu. İşitme engellilerin de düşünüldüğü videoda, "Güzel günlerde hep beraber olmak için kendiniz, aileniz, sevdikleriniz için Evde Kal Türkiye" ifadeleri, işaret diliyle anlatıldı.

Kaynak: İHA