Öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Kilis Mustafa Kın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karamelik Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe hediyeleriyle destek verdi.

Kalbi vatan sevgisiyle atan öğrenciler, maddi ve manevi desteklerini göstermek için harçlıklarını biriktirerek aldıkları teknik malzemeler, çorap, bere gibi kişisel hediyeleri paketleyerek, şiirler ve dualar eşliğinde Afrin'de görev başında olan askerlerimize gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'e teslim etti. Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Okul Müdürleri ve öğretmenler ile birlikte İl Jandarma Alay Komutanı Başaklıgil'i makamında ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretten ve öğrencilerin duygulandıran ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını ve son derece memnun olduklarını ifade eden Albay Başaklıgil, "İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başta olmak üzere, okul müdürlerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerine ve desteklerini Mehmetçik'ten hiç bir zaman esirgemeyen Kilis halkına teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin askerlerimize gönderdikleri hediyeleri ve mektupları yerlerine en kısa sürede ulaştıracağız. Siz kıymetli öğrencilerimiz bu anlamlı hediye ve mektuplarınız ile Kahraman Mehmetçiklerimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulundunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. - KİLİS