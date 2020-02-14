Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)
Eylemden detaylar Öğrencilerin slogan atması Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.
14.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:20
Eylemden detaylar
Öğrencilerin slogan atması
Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.
Kaynak: AA