Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)
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Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)

Eylemden detaylar Öğrencilerin slogan atması Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.

14.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:20
Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)

Eylemden detaylar

Öğrencilerin slogan atması

Polisin müdahalesi LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında önünde ve köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (1)
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