Öğrencilerden İçleri Isıtacak Proje

Öğrencilerden içleri ısıtacak proje

Sokak hayvanları için yuva yaptılar

Bayrampaşa Belediyesi, öğrenciler ve hayvanseverler bir araya gelerek sokak hayvanları için anlamı bir projeye imza attı



İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi, İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve hayvanseverlerle anlamlı bir projeye imza attı. Belediyenin desteğiyle bir araya gelen öğrenciler ve hayvanseverler, sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları için yuva yaptı.

İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde Bayrampaşa Belediyesi, İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve hayvanseverler bir araya gelerek sokak hayvanları için anlamı bir projeye imza attı. Sokakta yaşayan hayvanların yağıştan ve soğuktan sığınabileceği alanlar oluşturmak için bir araya gelen taraflar, el birliğiyle sokak hayvanları için yuva yaptı.

Medeniyet değerlerimizin temelinde merhamet olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, "Bizim medeniyet değerlerimizin temelindeki en önemli kavram merhamet kavramıdır. Hayvana ve doğaya karşı gösterilen merhamettir. Hayvan severlerimizden gelen talepler doğrultusunda almış olduğumuz pozisyon itibariyle dedik ki, bu duyarlılığı sahaya yayalım, çocuklarımıza yayalım. Bunu miras haline dönüştürelim. Netice olarak belediyemizin imkanları bunları yapabilecek güce sahip. Ancak bütün kesimleri, hayvanlara karşı merhameti duyarlı hale getirmekti. Bu duyarlılık karşısında İnönü Endüstri Meslek Lisesi'ne de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları için yapılan projede olmaktan gurur duyduğunu ifade eden bir öğrenci,"Yaptığımız çalışmayla hayvanlara bir iyilik yapmak istedik. Bu çalışma, ilçemizin en güzel çalışmalarından biri. Bu çalışmanın içerisinde bulunmak bizim için gurur verici, mutluyuz" diye konuştu.

Sokakta yaşayan bütün canlıların sıcak bir yuvayı hak ettiğini söyleyen bir başka öğrenci ise," Biz bu projeye katıldığımız için çok mutluyuz. Dışarıda yaşayan bütün canlılar sıcak bir yuvayı hak ediyor. Soğuk çok kötü bir şey, bir saat dışarıda kaldığımızda bir an önce evimize dönmek istiyoruz. Onlara yardımcı olmak, ufakta olsa sıcak bir alan yaratmak çok mutlu edici ve gurur verici. Herkes böyle işlere imza atmalı ve yardımcı olmalı" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin böyle bir projeyle karşılarına geldiklerinde heyecanlandıklarını vurgulayan İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Cemalettin Koçak ise, "Bayrampaşa Belediyesi böyle bir projesinin olduğunu söylediğinde biz heyecanlandık. Bu konuyu öğrencilerimizle paylaştık. Çocuklar böyle bir proje var, dahil olmak ister misiniz diye sorduk. Öğrencilerimizin tamamı bu projeyle heyecanlandı ve bizim yanımızda oldu. Bugün cumartesi olmasına rağmen çocuklarımız bizi yalnız bırakmadı. Burada kullandığımız malzemelerimizin hepsini belediyemiz bize verdi. Biz sadece bunların montajını yaptık. Kullandığımız malzemelerin hepsi suya dayanıklı. Felsefemizin şu olması lazım. Hayvanlara sıcak bir mekan sağladığımız zaman, onları kaba tabirle hayvan olarak görmeyip, onlarında bir canlı olduğunu görerek, onlarında sıcak bir yuvaya sahip olmaları gerektiğini düşünürsek dünya daha güzel bir yer olacaktır. İnsan sevgisi hayvan sevgisiyle başlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullanarak projede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her canlının yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayan bir hayvansever ise şunları söyledi: "Biz hayvanseveler olarak uzun zamandır böyle bir projenin yapılmasını bekliyorduk. Çok güzel olmuş. İnşallah devamı da gelir. O mazlum yaratıklar şuanda dışarıda ıslanmaktadırlar. Allak bu kainatı sadece insanlar için yaratmadı, her mazlumu yaradan odur ve onlarda yaşam hakkına sahiptir. Biz yaşamdan yanayız."

Proje kapsamında su geçirmeyen 100 adet yuva yapılarak, vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara yerleştirilecek.