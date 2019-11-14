Öğrencilerden huzurevine ziyaret
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Öğrencilerden huzurevine ziyaret

Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

14.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:04
Öğrencilerden huzurevine ziyaret

Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Özel Doğan Güneş-2 Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan yaşlılara ziyarette bulundu.

Öğrencilerin huzurevi ziyaretinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerle kitap okuyarak, şarkılar söyleyen huzurevi sakinleri, halkla ilişkiler topluluğunun ziyaretinden doydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarette yaşlılar, anılarını öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA
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