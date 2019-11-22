Öğrencilerden huzurevi ziyareti

22.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:02

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İshak Paşa Yurdunda kalan öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek, milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler yaşlı vatandaşlarla sohbet etti

Huzurevi sakinleri ile birlikte hoşça vakit geçiren gençler, yaşlılara meyve ikramında bulundu.

Ziyarette öğrencilere, İshak Paşa Yurt Müdürü İskender Tekin ve Dini Danışman Mehdi Adıgüzel'de eşlik etti.

Kaynak: AA