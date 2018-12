Öğrencilerden "Hiç Görmedikleri Kardeşlerini" Isıtacak Proje

İLYAS GÜN - Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı İlkadım Gençlik Merkezinde kurslara katılan ilkokul öğrencileri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarında eğitim gören çocuklar için projeye hazırladı.

İlkadım Gençlik Merkezince gerçekleştirilen "Kardeşim Üşümesin" Projesine destek veren öğrenciler annelerine atkı ve bere ördürüyor. Merkezde, spor, sanat, temel dersler ve dil eğitimi alan öğrenciler proje sonunda, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köylerde yaşayan daha önce hiç görmedikleri ancak kardeşleri kabul ettikleri çocukların sıcak bir kış geçirmesine katkı sağlayacak.

Yaklaşık bir ay önce başlayan proje kapsamında velilerin ördüğü veya satın aldığı atkı, bere, çorap ve eldivenler, Gençlik Merkezinde kız ve erkek öğrenciler için paketlendi.

İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Üşümesin" adı altında başlattıkları sosyal sorumluluk projesinin öğrencilerden ve velilerden büyük destek gördüğünü söyledi.

Türk milletinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğuna işaret eden Erdin, "Biz her zaman paylaşmayı seven bir milletiz. Çocuklarımızın bu davranışı kazanmaları için bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Projenin devam ettiğini ve toplayacakları atkı, bere, eldiven ve çorapları kış aylarının soğuk geçtiği Doğu illerinde belirleyecekleri köy okullarına göndereceklerini ifade eden Erdin, projeye destek veren öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kızını beklerken merkezde atkı örüyor

Ev hanımı Elif Uzman da Gençlik Merkezinde İngilizce kursuna katılan kızını beklerken atkı örüp projeye destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızımı haftada iki gün İngilizce kursuna getiriyorum. Ders saatlerinde beklediğim sürece el işi yapıyordum. 'Kardeşim Üşümesin' projesinden haberdar olduktan sonra atkı ve bere takımı olarak köy okullarında okuyan çocuklara katkıda bulunmak istedim. Çocuklara göndermek için atkı ve bere örüyorum."

İlkokul öğrencisi Eylem Uzman ise projenin anlamlı olduğunu dile getirerek, "Annem beni kursa getirdiğinde beklerken el işi örüyor. Ben de İngilizce kursuna katılıyorum, kursa geldiğimde bu projeyi gördüm. Anneme anlattım. Annem 'biz de katılabiliriz' dedi. Sonra ip aldık, annem şu anda bere ile atkı takımı örüyor." şeklinde konuştu.

Nurhan Atalar ise torunu ile birlikte Gençlik Merkezine geldiğini, torununun kendisinden atkı ve bere takımı örmesini istediğini anlattı.

Atalar, "Atkı ve bere örerek kampanyaya destek veriyoruz. Çocuklar üşümesin istiyoruz." dedi.

