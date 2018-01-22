Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneğine Yardım

Sivas'ta, İstiklal İlkokulu öğrencileri, yardım amacıyla topladıkları gıda malzemelerini Hayat Ağacı Derneğine teslim etti.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal İlkokulu Okul Meclisi üyeleri, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında başlattıkları Çorbada Bizim de Tuzumuz Olsun Kampanyası ile topladıkları 24 ürün çeşidinden oluşan 40 koli gıda yardımını belediye bünyesinde kurulan Hayat Ağacı Derneğine ulaştırdı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Başcil, İstiklal İlkokulu Müdürü Adem Büyükbektaş, kampanyaya katılan öğretmen ve öğrenciler toplanan yardımı muhtaçlara ücretsiz alışveriş imkanı sunan Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına getirdi.

Ellerinde "Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var, İyilik İnsanları Birbirlerine Bağlayan Zincirdir, Yardımlaşmak Bütün İnsanlığın Ortak Değeridir, İyilik İyilikten, Kötülük Kötülükten Doğar" yazan pankartlar taşıyan öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın karşıladı.

İstiklal İlkokulu Müdürü Adem Büyükbektaş, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri kampanya kapsamında öğrencilerin kendi aralarında yardım topladıklarını belirterek, bu eğitimin çocuklar açısından yararlı olduğunu belirtti.