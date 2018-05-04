Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneğine Oyuncak Bağışı

Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek oyuncak bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öğretmenlerinden Yücel Budak, Hayat Ağacı Derneğine bağışlanmak üzere "Oyuncak Kampanyası" organize etti.

Budak ve öğrenciler bu kapsamda topladıkları oyuncakları teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Daha önce de Gıda Bankası için yardım kampanyaları düzenlediklerini hatırlatan Budak, "15 günlük bir sürede oyuncak kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukları ramazan ayında sevindirmek istedik. Hayat Ağacı Derneği kurumsal yapısıyla güvenilir bir yardım kuruluşu. Buraya yardım etmeyi alışkanlık haline getirdik ve bundan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, ziyarette ihtiyaç sahibi çocuklar için, kendi oyuncaklarını veya ailelerinin desteğiyle topladıkları oyuncakları Hayat Ağacı Derneğinde teslim etti.