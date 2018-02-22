Öğrencilerden Gıda Bankası'na Ziyaret

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı gezdi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Müdürü Baş Yardımcısı Sefer Çirkin, yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Fatma Şimşir ile Gıda Bankası'na giden öğrenciler, gıda, giyim ve diğer reyonlarını gezdi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Gıda Bankası hakkında bilgi verdi.

Aydın, veren el ile alan eli buluşturan Gıda Bankası'ndan yardım almanın tek şartının, yoksulluk olduğunu belirterek, "Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı olmadan, buradan binlerce ihtiyaç sahibinin, ekmek, gıda, giyim ve temizlik gibi eksiklerini, belirli limitlerde ücretsiz alabiliyor." ifadesini kullandı.