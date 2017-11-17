Öğrencilerden "Geçmişten Bugüne" Sergisi

Ulubatlı Hasan İlkokulu öğrencileri tarafından geçmişte kullanılan mutfak eşyaları, giysiler, telefon, radyo, daktilo ve gramofon gibi çok sayıda malzemenin bulunduğu "Geçmişten Bugüne" sergisi açıldı.



Ulubatlı Hasan İlkokulu Müdürü Ferhat Coşan, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sosyal bilgiler dersinde işlenen "gelenekler" konusu üzerine öğrencilerin, öğretmenler ve velilerden topladığı eşyalarla sergi açtığını söyledi.



Öğrencilerin sergi sayesinde teknolojinin nasıl ilerlediğini gördüğünü belirten Coşan, "Öğrenciler bu sergiyle hem derse ait güzel bir etkinlik yaptı hem de nostalji yaşadı. Geleceğe yön ve şekil verecek neslin bu şuuru kazanması bizim için oldukça önemli." dedi.



Törene, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.