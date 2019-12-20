Öğrencilerden "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında huzurevine ziyaret
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Öğrencilerden "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında huzurevine ziyaret

Boyalı Atatürk İlkokulu öğrencileri "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında, Osmaniye Özden Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

20.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:40
Öğrencilerden

Boyalı Atatürk İlkokulu öğrencileri "Geçmişine Sahip Çık" projesi kapsamında, Özden Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.


Boyalı Atatürk ilkokulu 3. sınıf öğrencileri, ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek ve milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden gelişimlerine destek olması amacıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler, burada yaşayanlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette öğrencilere, öğretmenleri ve okul yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA
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