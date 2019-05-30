Öğrencilerden "Fatih ve Fetih" tiyatro oyunu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencilerinin "Fatih ve Fetih" konulu tiyatro oyunu, Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğretmenlerinden Serdar Yılmaz ve Burak Yelken'in üstlendiği, öğrencilerinin büyük bir performans sergilediği oyun, seyirciden tam not aldı.

Oyun sonunda öğrencilerden oluşan oyuncular ayakta alkışlandı.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA