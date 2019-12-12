Öğrencilerden engelliler için 'Mavi Kapak' kampanyasına destek

12.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:42

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan "mavi kapak" kampanyasına destek için toplanan kapakları Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne teslim etti.



Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, engelli bireylerin toplumdaki haklarına ve varlıklarına dikkat çekip farkındalığı arttırmak amacıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin yürüttüğü 'Mavi Kapak' projesine katılan fakülte, akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından toplanan kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit'e teslim etti.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Derneğe ziyaret gerçekleştiren ve kapakları teslim eden Yrd. Doç. Dr. Behiye T. Çavuşoğlu ve Dr. Selin Ü. Koçyiğit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek mavi kapak projesine katkılarının devam edeceğini ifade ettiler.



Verilen destek farkındalığın artırılmasında önem taşıyor



Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, kampanyaya yaptıkları katkılardan dolayı Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür etti. Kibrit, yapılan 'mavi kapak' kampanyasının maddi olarak değil manevi yönünün daha önemli olduğunu, bunun yanında her yıl toplanan kapaklar ile yaklaşık 12-13 yeni tekerlekli sandalyeyi bünyelerine kattıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; Kampanyaya olan ilginin her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu açıdan da çok mutluyuz. Bu duyarlılığın herkese örnek olması gerekiyor. Yapılan her katkının küçük ya da büyük fark etmeksizin onlar için çok önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA