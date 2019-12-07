Öğrencilerden engelleri aşan sergi
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Öğrencilerden engelleri aşan sergi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı.

07.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:07
Öğrencilerden engelleri aşan sergi

İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Esas 67 Burda AVM 2. katında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören fotoğraf sergisinde engellerini aşmış bireylerin başarılarına dikkat çekilerek asıl engelin kalpte olduğuna vurgu yaptılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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