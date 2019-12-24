Öğrencilerden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaret

24.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:28

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cabbar ziyarette yaptığı konuşmada eğitimin kendileri için önemli bir konu olduğunu belirtti.

İlçede bulunan yüksekokulun her türlü ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Cabbar, "Bir şehir üniversiteden ne kadar etkileniyorsa aynı şekilde bir üniversite de şehirden etkilenir. Bizler de Develi'nin güzelliklerini siz öğrenci kardeşlerimizle paylaşarak buradan huzurla ayrılmanızı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA