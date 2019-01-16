Öğrencilerden Darüşşafaka Cemiyetine Bağış

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Darüşşafaka Cemiyetine bağış yaptı.

Öğrenciler "1 liranın hükmü var" sloganıyla biriktirdikleri parayla tasarruf edip bir kısmını her ay bağış yapıyor.

Tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan kampanyayla 225 öğrenci hazirana kadar her ay, oluşturulan kumbarada günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli para biriktiriyor.

Her ayın sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 20'si belirlenen bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler ocak ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 150 lirayı Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı.

Öğrenciler çalışma kapsamında ekim ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 200 lirayı Türk Eğitim Derneğine, kasım ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 300 lirayı LÖSEV'e ve aralık ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 300 lirayı da Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Geri kalan para ise öğrencilere dönem sonunda teslim edilecek.

Kaynak: AA