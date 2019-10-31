Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

31.10.2019 13:53

Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü münasebetiyle Özel Antakya Ata Koleji öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi. Birbirinden yetenekli öğrencilerin halkoyunları ve modern dans gösterisinin yer aldığı etkinliğe, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte öğrencilerin öğretmenleri ve velileri de katıldı.

Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, veliler ve katılımcılar tarafından hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkıları söylenerek Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Kaynak: Bültenler