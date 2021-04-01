Öğrencilerden Cizre Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
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Öğrencilerden Cizre Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Öğrencilerden Cizre Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Cizre'de öğrenciler davet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ni ziyaret etti.

Cizre'de öğrenciler davet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ni ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Ahmet-i Hani ve Menderes İlk ve Ortaokulu öğrencileri birimleri gezdi.

Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü makamında ziyaret eden öğrenciler çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öztürk kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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