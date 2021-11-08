Öğrencilerden çevreci belediyeye çevreci proje

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Avrupa Birliği Çevre Projeleri için geliştirdikleri 'İklim Değişikliği Projesi' ile 146 ülkeden 250 Mükemmel Okul arasına giren Özel Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, okul öğretmenleri ve öğrencilerin yer aldığı ziyaret Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Başka Kurt'a Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, Avrupa Birliği Çevre Projeleri için geliştirdikleri İklim Değişikliği Projesi ile 146 ülkeden 13 bin okul içinde ilk 250 Mükemmel Okul arasına girdiklerini anlattı. Geliştirdikleri proje hakkında Başkan Kurt'a sunumunu yapan Seğmen, geliştirdikleri projede, Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yapmak istediklerinin altını çizdi.

"İKLİM KRİZİNE KARŞI ÇEVRECİ, EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ"

Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir politikalar geliştirdiğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi

olarak, sağlıklı yaşamın, sağlıklı ve temiz bir çevreyle mümkün olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, geliştirdikleri Arıköy, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri, Güneş Enerji Santrali ve tarımsal faaliyetler konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Başkan Kurt, Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini geliştirdikleri proje nedeni ile tebrik etti.

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