Öğrencilerden Çevre Temizliği
Gaziantep Gazikent Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla park temizliği yaptı.
Gaziantep Gazikent Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla park temizliği yaptı.
Öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde, Gazikent Mahallesi'ndeki Melisa Akar ve Mehmet Annaç Parkı ve bahçesinde çöp topladı.
Ellerindeki torba ve küreklerle çöpleri toplayan öğrencilere vatandaşlar da destek verdi.
İnsanları çevreyi kirletmeme konusunda uyaran öğrenciler, başlattıkları bu projeyi geliştirmeyi ve yaymayı amaçlıyor.
Kaynak: AA