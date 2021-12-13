Öğrencilerden Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne ziyaret

BURSA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) gezdi.

Mudurnu Kaymakamlığı ve Bolu Ticaret Odasının destekleriyle Bursa'ya giden öğretmen Dileknur Kocaçavuş ve 35 öğrenci, Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler, uzay astronomi ve havacılık konularında geniş bilgi edindi. Uzayda bitki yetiştirme ve model uçak yapımı atölyelerini de gezen öğrenciler, planetaryumda bir astronotun hayatı ve uzay konulu film izledi.

Bilimi eğlenerek öğrenen çocuklar, Bursa Ulu Cami, Tophane Meydanı ile Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini de ziyaret etti.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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