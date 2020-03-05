Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti
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Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi antrenmanı izledi, futbolculara baklava ikramında bulundu.

05.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:00
Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi antrenmanı izledi, futbolculara baklava ikramında bulundu.


Prof.Dr.Necmettin Erbakan Fen Lisesi Okul Müdürü Osman Coşkun rehberliğinde öğretmen ve öğrenciler antrenman sonrasında takıma baklava ikramında bulundu. Öğretmen ve öğrenciler Hatayspor maçında sporculara ve teknik heyete başarı dilediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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