Öğrencilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Öğrencilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri Başkan Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

10.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:43
Öğrencilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri Başkan 'yi ziyaret etti.


Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde okuyan 4. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre makamında sohbet eden Başkan Pekmezci, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Bölümleriyle ilgili bilgiler veren üniversite öğrencileri Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Hükmü Pekmezci ise, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.


Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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