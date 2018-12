Öğrencilerden Başkan Özakcan'a Mavi Kurdele

Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri, nadir görülen hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler farkındalık kapsamında Başkan Özakcan'ın yakasına duyarlılığın sembolü olan mavi kurdele taktı.

32'si ülkemizden 6'sı yurtdışından olmak üzere toplam 38 ortaklı bir oluşum kapsamında yer alan Ekrem Çifçi İlkokulu öğrencileri ile ziyarete okul müdürü Mehmet Öztürk ve öğretmen Şaban Özdemir eşlik etti.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumları ziyaret ettiklerini belirten öğretmen Şaban Özdemir," Okulumuz uluslararası bir oluşumun içerisinde yer alıyor. Amacımız nadir görülen hastalıklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olması dolayısıyla okulumuz öğrencileri ile kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Toplumsal her konuda her zaman duyarlı davrandığını bildiğimiz Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a misafirperverliği için de çok teşekkür ederiz. Kendisi her zaman bir abi, bir baba olduğunu, toplumun her kesimine aynı duygularla yaklaşmaktadır. Sayın başkanımızın başarılarının devamını dileriz" dedi.

Düzenlenen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Nadir görülen hastalıklara bakıldığında aslında bu hastalıkların toplumun birçok kesimini ilgilendirdiğini görüyoruz. Nadir görülen hastalıkla yaşayan bir bireyin, sosyal ve psikolojik açıdan da desteklenmesi oldukça önemli. Efeler Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için her tür desteği vermekte, projeler hazırlamaktayız. Bu bağlamda uluslararası duyarlılık oluşumu içerisinde bulunan Ekrem Çifçi İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve geleceğimiz olan çocuklarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN