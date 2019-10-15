15.10.2019 11:16

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

-Öğrencilerin hazırladığı koreografi havadan görüntülendi

KAYSERİ - Özel Tekden İlkokulu öğrencileri, yaptıkları 'Barış Pınarı' koreografisi ve okudukları şiirler ile harekata katılan askerlere destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Güneyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatına, Özel Tekden İlkokulu öğrencileri destek verdi. Okul bahçelerinde 'Barış Pınarı' koreografisi düzenleyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ile askerlere destek verdi. Asker üniformaları giyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. 4. sınıf öğrencisi Aslı Polatoğlu, "Cephedeki bütün kahraman askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz tüm öğrenciler olarak onları dualarımızla destekliyoruz" dedi.

Ayrıca, Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri de, harekata destek vermek amacıyla saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Yazdıkları mesajları kalemlerine sararak askerlere gönderecek olan öğrenciler, dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA