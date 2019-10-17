Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 20:45

Siirt'te bin 500 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek için aynı anda resim yaptı.

Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için okulun bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler aynı anda sulu ve kuru boyalarla resim defterlerine Mehmetçik için resim çizdi.

Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrencilerle resim çizdi.

Asker selamı veren öğrenciler, hep birlikte "En büyük asker bizim asker." sloganı attı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Terece, aynı anda bin 500 öğrenciyle okul bahçesinde resim çizerek harekata destek verdiklerini söyledi.

Terece, amaçlarının askere moral vermek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından yapılan resimler daha sonra okul idaresi tarafından toplatılarak Mehmetçiklere gönderilecek. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Öğrencilerden Betül Ceren Yıldız, çok güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yasin İnaç da etkinlikte, Türk bayrağına sarılı, sınırda görev yapan bir askerin resmini çizdiğini kaydetti.

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Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Erzurum'daki Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde İstiklal Marşı okuyup asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i destekledi

Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit:

"Bu gençlik olduğu sürece Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak. O inançla hareket ettik ve milli duyguları öne çıkartarak İstiklal Marşı'nı asker selamıyla birleştirdik"

Erzurum'da lise öğrencileri, topluca İstiklal Marşı okuyup asker selamı vererek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerleri destekledi.

Aziziye ilçesindeki Ilıca Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için okul bahçesinde bir araya geldi.

Okulun bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasından 9'unu ayrı ayrı öğrencilerin okumasının ardından son kıtayı bütün öğrenciler asker selamı eşliğinde seslendirdi.

Hem İstiklal Marşı okuyup hem asker selamı durarak Mehmetçik'e destek veren öğrenciler, marşın okunması sonrası okulun ön kısmına büyük bir Türk bayrağı açtı.

Lisenin Müdürü Ümit Gergit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilerle harekatı yürüten askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Mehmetçik'e desteklerini bu şekilde vermek istediklerini belirten Gergit, "Şu günlerde bu harekata katılan Mehmetçik'imize onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla okul olarak böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Gergit, asker selamı vererek Mehmetçik'e desteklerini pekiştirmek istediklerini ifade ederek, "Onlara asker selamıyla destek vermek istedik çünkü bu konu futbolda Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçın ardından gündeme geldi. Biz de İstiklal Marşı ile harekata ve Mehmetçik'e destek vermenin daha anlamlı olacağını düşündük." diye konuştu.

Milli şuurun önemine vurgu yapan Gergit, "Bu gençlik olduğu sürece Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak. O inançla hareket ettik ve milli duyguları öne çıkartarak İstiklal Marşı'nı asker selamıyla birleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler 200 metrelik Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okuyarak, asker selamı verdi.

Okul Müdürü Kemal Vehbi Onay, teröristlere karşı Türk ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını söyledi.

Onay, Mehmetçik'e desteklerini dosta düşmana göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ordumuzun Suriye'de yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyoruz. Her zaman ordumuzun ve askerimizin yanındayız." dedi.

Kaynak: AA