Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 14:47

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 265 öğrenci, hazırladıkları koreografide Türkiye haritası içerisinde ay yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı'na katkılar sürüyor.

Hassa ilçesindeki Gülkent İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 265 öğrencinin katılımıyla hazırlanan koreografide, Türkiye haritası içerisinde ay yıldız figürü oluşturuldu.

Okul bahçesindeki etkinlikte, harekatın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi de okunarak dualar edildi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Merve Nur Nacar, AA muhabirine, koreografiyi Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için hazırladıklarını belirtti.

Vatanın kendileri için her şey olduğunun altını çizen Nacar, "Askerlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerektiği taktirde canımızı da bu uğurda seve seve veririz" diye konuştu.

Öğrencilerden Arif Akçoban da harekatta görev alan tüm askerlerin yanında olduklarını ifade ederek, kendilerinin de birer Mehmetçik olduğunu söyledi.

Lise öğrencilerinden gönüllü askerlik başvurusu

Amasya'da 50 lise öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Amasya'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Amasya İmam Hatip Lisesi öğrencisi 50 genç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Amasya Askerlik Şubesi önünde toplandı.

Öğrencilerden Enis Alperen Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olmak istediklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten Şeker, "Dilekçelerimizi hazırlayıp başvuru yaptık. Bizler Mehmetçik'imizin yanındayız, onlara destek olmak için, 'Dünya beşten büyüktür' demek için buradayız. İnşallah başarılı bir şekilde harekatı tamamlayıp sağ salim gelir askerlerimiz. Maddi ve manevi olarak, kanlarının son damlasına kadar cephede savaşan kahraman Türk ordusunun Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Türk bayrağı açıp dua eden liseli öğrenciler, daha sonra gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvuru yaptı.

Kaynak: AA