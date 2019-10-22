Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

22.10.2019 15:38

Malatya'da lise öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Özel Malatya 2. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenlendi.

Okulun Tarih Öğretmeni Hatice Tül Kübra Farımaz, öğrencilerin "Barış Pınarı Harekatı'na biz de destek vermek istiyoruz." talebi üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.

Bir günlük çalışma sonucu 9. sınıf öğrencileriyle figürü oluşturduklarını aktaran Farımaz, harekatta görev alan askerlere selam göndererek destek olmak istediklerini belirtti.

Okul bahçesinde ay ve yıldız figürü oluşturan öğrenciler, şiirler ve marşlar seslendirdi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Engin Baydoğan ise Mehmetçiğe selam verdi.

Kaynak: AA